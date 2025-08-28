Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Будущие матери смогут получить помощь психолога, консультации юриста и временное жилье в кризисном жизненном этапе.

В России планируется внедрение новых инициатив по оказанию помощи женщинам, находящимся в состоянии репродуктивного выбора — когда необходимо принять решение о сохранении беременности или ее прерывании.

Будущие матери смогут воспользоваться поддержкой специалистов, в том числе юристов и психологов. Тем, кто оказался в тяжелом положении, могут предоставить временное жилье. По мнению экспертов, такая поддержка поможет женщинам чувствовать себя более уверенно, пишут «Известия».

Не допустить роковую ошибку

С целью повышения уровня рождаемости и снижения числа абортов Министерство здравоохранения РФ подготовило методические рекомендации по взаимодействию между медицинскими учреждениями, социальными службами и органами службы занятости. Эти рекомендации адресованы врачам, юристам, соцработникам и психологам.

В документе указано, что женщины, которые разрываются между тем, чтобы оставить ребенка или прервать беременность, смогут проходить беседы с психологами и получать правовую помощь. Кроме того, Минздрав предлагает размещать беременных в специальных «кризисных квартирах». Рекомендации касаются и женщин, которые сознательно готовятся к материнству.

Работа с женщинами, попавшими в сложные обстоятельства, будет проводиться в отдельных кабинетах. Для этого в медучреждениях появятся специалисты по социальной работе.

Также в документе описана последовательность действий психолога или другого специалиста, к которому обращается женщина, рассматривающая возможность прерывания беременности. Специалист должен выяснить, какие факторы повлияли на ее решение.

Если женщина столкнулась с семейными конфликтами или финансовыми трудностями, ей может быть предложено временное жилье — «кризисная квартира». Эти квартиры предполагается организовать на базе полустационарных соцучреждений или профильных НКО, включенных в региональные реестры поставщиков соцуслуг.

Для получения помощи потребуется подать заявление на признание нуждаемости в соцобслуживании. После этого для женщины будет сформирована индивидуальная программа помощи и подписан договор.

При необходимости за женщиной закрепят куратора, который обеспечит сопровождение и связь с организациями, предоставляющими поддержку.

Юридическую консультацию по вопросам, связанным с ситуацией женщины, предоставят специально назначенные юристы.

Страх остаться без поддержки

Психиатр Андрей Ефремов обращает внимание, что хотя уровень абортов за последние 30 лет в России снизился, сегодня их по-прежнему фиксируется от 400 до 500 тысяч ежегодно — за этими цифрами стоят трагедии конкретных людей.

«Ко мне на прием приходят женщины, чье решение продиктовано отчаянием, страхом перед будущим, давлением обстоятельств и полным отсутствием опоры. Это состояние острого стрессового расстройства, когда человек не видит выхода», — разъясняет специалист.

Клинический психолог Вадим Елисейцев подтверждает, что хотя беременных женщин в состоянии неопределенности стало меньше, проблема сохраняет актуальность.

«Женщина редко идет на аборт из-за „нежелания ребенка“. Чаще это решение произрастает из страха остаться без поддержки, без средств, без будущего. Новость о беременности кардинально меняет представление о будущем, привычный мир рушится, и женщине нужна опора, как материальная, так и психологическая», — указывает эксперт.

Психолог Ия Ким считает, что меры Минздрава станут барьером на пути к прерыванию беременности.

«Женщина находится в уязвимом положении из-за нового социального статуса, поэтому если государство будет поддерживать ее и создавать условия для того, чтобы сохранить новую жизнь и помочь в адаптации и интеграции, это станет еще одним важным фактором при репродуктивном выборе будущей мамы», — уверена собеседница «Известий».

Решение о прерывании беременности редко принимается в спокойном и ясном уме, объясняют специалисты. Оно часто является следствием «туннельного сознания», вызванного стрессом, когда все возможные выходы, кроме одного, кажутся закрытыми. Поэтому в критический момент психолог становится для женщины внешней опорой.

Помощь специалистов особенно важна для тех, кто оказался в трудной ситуации. Медики, юристы и психологи должны действовать совместно, чтобы женщина чувствовала себя защищенной.

На улице не останешься

Психиатр Андрей Ефремов подчеркивает, что материальная и юридическая поддержка — не менее значимы, чем психологическая.

«Когда же женщина понимает, что ее не уволят с работы, что ей будет где жить, ее психика выходит из состояния „борьбы или бегства“. Только в этом состоянии она способна принять взвешенное, а не навязанное паникой решение», — указывает врач.

Правовая помощь способна устранить источник стресса, вернуть женщине чувство контроля над ситуацией.

Если же беременная остается без поддержки, она рискует оказаться в состоянии послеродовой депрессии, тревожного расстройства или не сможет создать здоровые условия для ребенка, что в будущем приведет к новым социальным и медицинским трудностям.

«Поэтому „кризисная квартира“ — это не расход, а вложение. Вложение в психическое здоровье матери, в благополучие ребенка и в конечном счете в здоровье всего общества. Смешанная модель, где государство сотрудничает с некоммерческими организациями, кажется мне наиболее здравой и осуществимой», — подчеркивает Ефремов.

Запрет абортов решит проблему?

Репродуктолог Елена Младова уверена, что запугивание абортами или их запрет не способствует росту рождаемости. Психиатр Андрей Ефремов считает такие предложения опасными и неэффективными.

«С медицинской точки зрения запрет не решает ни одной проблемы, но создает множество новых: подпольные процедуры, сепсис, бесплодие, материнскую смертность и глубокие психологические травмы», — перечисляет опасности врач.

По мнению Младовой, необходимо расширять доступ к консультированию по вопросам беременности и предотвращения абортов, а также обеспечивать качественную помощь в сфере акушерства и гинекологии.

Дополнительной проблемой специалист называет дефицит доабортного консультирования. Это направление помогает сделать выбор в пользу родов, когда беременность уже наступила.

