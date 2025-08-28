Работать нельзя отдыхать: в России разгорелись споры о праве на безделье

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Недавно певец Шаляпин призвал в Госдуме отменить рабочий день и увеличить зарплату втрое. Противники идеи увидели в его словах пропаганду лени. Начнут ли с ней бороться?

В России обсуждают предложение, которое на днях прозвучало в стенах Госдумы — отменить в стране рабочий день, а зарплату увеличить втрое. У идеи, конечно же, появилось множество сторонников. Особенно среди молодого поколения. А вот люди постарше в данном предложении увидели пропаганду безделья и едва ли не угрозу традиционным ценностям. Все за и против взвесил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

«Что б такое делать, чтобы ничего не делать?»;

«Понедельник — день тяжелый»;

«Работа не волк — в лес не убежит».

Русский фольклор не даст соврать: лень — часть нашего культурного кода. Неспроста же главный былинный герой лежал на печи 30 лет и три года. Да и Емеля недалеко ушел.

Но в XXI веке это перестало работать, потому что надо работать. И — выгорание у нас. Дедушки, стоявшие дни и ночи у мартеновских печей, удивились бы. Но — что есть.

«Нет физических сил, эмоциональных, психологических, интеллектуальных, сложно заставить себя встать с кровати», — говорит студент, фотограф Кирилл Зубков.

Хайпануть на этой теме пытаются другие. Вот певец Прохор Шаляпин. Видно, выгорел дотла.

«Я приехал в Государственную думу с предложением сократить рабочий день до минимума, а желательно, чтобы граждане вообще не работали никогда и получали тройную зарплату», — сказал певец Прохор Шаляпин.

Что у слесаря на уме, то у блогера — или ладно, певца — на языке. Отреагировала общественность. Правда, не так, как личность рассчитывала. Раздались призывы, наоборот, запретить пропаганду безделья.

«У нас русский человек очень любит сказки. Но, к сожалению, жизнь — это не сказка. По щучьему велению ничего не происходит, печь сама не едет, пироги сами не пекутся, поэтому человек должен зарабатывать своим трудом», — говорит глава общественно-политического движения «Иван чай» Элина Жгутова.

Звезды TikTok тем временем все выгорели так, что вообще работать не могут. Ищут способ показать, чем отличаются от обезьяны, из которой труд сделал человека.

Но вот художник и юрист порвал интернет роликом, где признался, что 20 лет нигде не работал. Лентяям понравилось, но разве он об этом? Вон у него картины за спиной. Это что, он не работал?

«У нас же сейчас рыночная экономика — появились различные способы самоорганизации граждан в плане труда. То есть ты можешь быть работником по трудовому договору, можешь быть самозанятым, можешь быть предпринимателем», — сказал блогер, художник Марат Самсонов.

А можешь клепать ролики и жаловаться.

«Когда ты работаешь, ты просто меняешь свое время, свою жизнь, если задуматься, на деньги. И зачастую эти деньги уходят на то, чтобы эту жизнь поддерживать», — говорит блогер.

Рассказать бы об этой лютой немощи нейрохирургу, который в пятницу вечером должен был пойти домой на выходные.

«Но поступил экстренный пациент один — до трех часов ночи мы оперировали, я оперировал. И за ним же поступает следующий. И твой рабочий день кончается в девять утра субботы», — говорит нейрохирург Максим Сидор.

Как и что запрещать — вопрос тонкий. Теоретически запретить можно все — и работать, и призывать не работать. Но вопрос, кажется, в другой плоскости.

«К трудовому праву это точно не имеет никакого отношения. Я бы сказал, что скорее надо не запрещать пропагандировать лень, а пропагандировать другой образ жизни. Николай Заболоцкий давно об этом написал: «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь», — сказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кафанов.

Что к этому добавить? Разве что снова фольклор. Хочешь жить — умей вертеться. Хоть лень, матушка, и вперед тебя родилась.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX