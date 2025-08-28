Бассейны, лаборатории и мастерские: как Петербург готовится к новому учебному году

Беглов рассказал о развитии образовательной среды в Петербурге

В этом году в городе откроются сразу 27 новых школ.

В Петербурге в новых школах создается собственная образовательная среда. Там предусмотрены не только игровые площадки, но и современные спортивные залы, бассейны, лаборатории и мастерские.

Так учеба становится максимально захватывающей. В этом году в городе откроются сразу 27 новых школ.

«Перестроили систему взаимодействия, самое главное, с застройщиками. Теперь в Петербурге нельзя получить согласование на жилищное строительство без обязательств построить социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В этом году в школы Петербурга пойдут более 600 тысяч детей, среди них 60 тысяч впервые сядут за парты.

