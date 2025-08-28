Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

В День независимости страны в Кишиневе высадился европейский десант.

Сразу после встречи с военными канцлер Германии Фридрих Мерц отправился в Молдавию. Там поддержка нужна президенту страны Майи Санду, у которой на носу парламентские выборы, а сегодня День независимости республики.

И Кишинев продемонстрировал, насколько он действительно независим. В столице высаживается европейский десант. Одновременно с этим появляется интервью бывшей главы упраздненного USAID, которая рассказывает, сколько миллионов выделялось на построение демократии в Молдавии.

А еще сегодня же в соцсетях появился анонс удивительных встреч, которые планируются в Молдавии. Туда уже направлены сбежавшие из России иноагенты Чичваркин* и Шульман*. Они должны будут делиться с молдованами своим опытом построения «свободного государства».

Никто толком не знает, откуда у них такой опыт. Но западные партнеры уверены, что Санду сейчас нужна любая поддержка. Тем более что она уже ведет грязную игру. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Павла Кузнецова.

Десятки людей с флагами возле посольства Молдавии в Москве, кажется, смогли разбудить все прилегающие улицы. Но в дипмиссии родной для них страны никакого движения и ответа.

Хотя вопрос к представителям режима Майи Санду у собравшихся всего один: почему гражданам Молдавии, проживающим в России, фактически не дают проголосовать на предстоящих парламентских, можно сказать, судьбоносных выборах в республике?

Удивительно, но нынешние власти Молдавии для своих граждан собираются открыть в РФ всего два избирательных участка.

Стоит понимать, молдавская диаспора в России является крупнейшей в мире: 350 тысяч человек — это данные самого Кишинева, а неофициально — около полумиллиона. Понятно, что проголосовать по двум адресам все желающие не смогут.

«Два участка — это все равно что ничего не открывать. Это один из способов фальсифицировать голосование», — отметил оперный певец Степан Курудимов.

Вот как это выглядит на практике. Это данные Кишинева. Молдавская диаспора в России заняла первое место по количеству зарегистрированных граждан для участия в голосовании. Италия — на втором. Но там откроют более 70 участков. Вероятно, их голоса важнее. Понятно почему — в ЕС голосуют за марионеточную Санду.

«Нас в очередной раз унизили. Нас отсортировали на «своих» избирателей и на «неудобных», — подчеркнула певица, общественный деятель Ольга Варвус.

Кстати, сегодня в Молдавии отмечают День независимости. Хотя можно ли говорить о независимости, глядя на праздничный концерт в центре Кишинева. Этим балом правили европолитики.

«Дорогие друзья, я знаю, что вы пришли сюда послушать музыку, а не слушать речи. Извините, но мы политики, а не певцы. Простите нас. Мы на пару минут, хорошо?» — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Что там такого заготовили званые гости из ЕС, раз концерт остановили, гадать долго не пришлось. Туск, Мерц и Макрон приехали, чтобы с высокой сцены дать понять всем избирателям: через месяц нужно проголосовать правильно — за партию Санду.

При этом даже в самой Европе не уверены в скором членстве Молдавии в ЕС.

«Вы уже являетесь частью европейской семьи и можете рассчитывать на дух», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Европейский политдесант говорил, а Санду улыбалась. Резонный вопрос — кто на этой кишиневской сцене настоящий хозяин? Впрочем, это была лишь первая попытка спасти прозападную власть в Молдавии и подхватить падающий рейтинг партии Майи Санду.

* —внесены Минюст РФ в реестр иноагентов

