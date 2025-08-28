Немецкий альпинист рассказал о попытках спасти Наговицыну: «Это жутко тяжело»

Фото, видео: © РИА Новости/В. Божуков; 5-tv.ru

Вместе с ним пытался вызволить россиянку и итальянец — он погиб на пике Победы.

Накануне ненадолго вновь появилась надежда на возобновление операции по поиску россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы. Власти Киргизии отправили дрон с тепловизором к месту, где в последний раз альпинистку видели живой.

Беспилотник сделал вот эти кадры, глядя на которые местные спасатели не увидели признаков жизни, и объявили Наталью пропавшей без вести.

Однако это видео очень странное. На это обратил внимание оператор дрона, которому как раз удалось снять последние на данный момент кадры с живой Натальей, где она махала рукой из палатки.

В своих соцсетях он написал, что сегодняшний облет был формальностью. Если даже сравнить его съемку и съемку профессиональных спасателей.

Вообще, обычные альпинисты сделали для Натальи очень много. Один из ее товарищей, немец Гюнтер, который получил обморожения, рассказал нам о последних часах, которые они вместе провели на пике.

«Мы с Лукой собрали две горелки, еду, теплую одежду. И отправились наверх. У Луки были обморожены пальцы, и он уже не чувствовал боли. Я тоже был довольно измотан, но у нас не было выбора. Мы пошли и нашли Наташу на том же месте, где она провела ночь. Ее лодыжку зафиксировали с помощью треккинговой палки. Тогда она была еще в более-менее нормальном состоянии, хотя провела всю ночь на вершине. Мы поставили для нее палатку. Делать такое на высотке — невероятно изнурительно. Это жутко тяжело», — рассказал немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд.

Итальянец Лука, о котором шла речь, еще один из спутников Натальи в этом восхождении. Он погиб, пытаясь спасти ее, когда хотел во второй раз подняться к россиянке, чтобы принести спальник, еду и горелку.

