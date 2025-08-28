Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши артиллеристы нанесли мощный удар по блиндажу противника в районе Часова Яра.

Артиллерийские подразделения Ивановского и Костромского соединений ВДВ нанесли точный удар по укрепленному пункту ВСУ на окраине Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным Минобороны РФ, расчет 152-мм пушки Д-20 поразил укрытие с украинскими боевиками, расположенное в лесопосадке у населенного пункта. Позиция, оборудованная огневыми точками, препятствовала продвижению российских штурмовых групп.

После точного артударa штурмовые группы зашли на опорный пункт и зачистили его, обеспечив продвижение российским бойцам вперед.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

