В Курске прошла акция «Собери ребенка в школу»

Мероприятие прошло на площадке «Лето на Полугоре» и было приурочено ко Дню российского кино.

В Курске 27 августа состоялось праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню российского кино и финальному этапу всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Безусловно, мы готовы к 1 сентября, несмотря на сложную обстановку в регионе. В фокусе внимания педагогического сообщества не только качество и доступность образования, но и безопасность наших детей, ведь ребята — это самое ценное, что есть в каждой семье, у каждой мамы и папы», — отметила Харченко.

Главной частью акции стало вручение рюкзаков со школьными принадлежностями детям из 110 семей. В наборы также вошли тетради с рассказами об исторических личностях и сладости. Программа проходит в рамках партийного проекта «Единой России» — «Новая школа».

Акция направлена на поддержку семей военных, а также многодетных, малообеспеченных и тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники мероприятия поделились своим мнением. Отец шестерых детей Андрей Агарков назвал инициативу серьезной помощью для родителей, а мать четверых детей Людмила Бойченко подчеркнула, что приглашение на акцию стало важной поддержкой для ее семьи.

