С посольства Украины в РФ взыскали более 40 миллионов рублей долга по ЖКХ

Всего было подано порядка 12 исков.

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Первый иск был подан «Московской объединенной энергетической компанией» (МОЭК) два года назад. Суд полностью удовлетворил его и взыскал порядка 16 миллионов рублей долга, а также пени по двум договорам 2009-го: на снабжение горячей водой и теплом. Период действия договора — с февраля 2022-го по март 2023 года.

Следующим шагом для МОЭК стали иски за последующие периоды. Все без изменений — суд удовлетворил каждый. Всего их скопилось порядка 12. Последний был подан в июле 2025 года и пока что не был принят к рассмотрению. Долг по нему — более 3,6 миллионов рублей.

Отмечается, что представитель Украины не присутствовал на судебных заседаниях.

