Выданы ордера на арест: установлены личности подорвавших «Северные потоки»

По версии прокуратуры ФРГ, диверсионная группа состояла из семи человек.

Следственные органы Германии предположительно установили личности диверсантов, устроивших взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом сообщает Die Zeit со ссылкой на совместное расследование с Süddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.

Как уточняет издание, ордера на арест выданы в отношении шести граждан Украины, а седьмой подозреваемый погиб в декабре 2024 года во время боев на востоке страны. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, в группу входили капитан, координатор, специалист по взрывчатке и четыре водолаза. Они прибыли из Ростока к месту происшествия на яхте «Андромеда».

Первым был установлен один из водолазов — инструктор по дайвингу из Киева Владимир С. Еще одним подозреваемым стал 49-летний гражданин Украины Сергей К., находящийся под арестом в Италии и отрицающий вину через адвоката. В числе диверсантов назывался и военный Всеволод К., ранее проходивший подготовку в бундесвере, который погиб в декабре 2024 года.

Кроме того, в группе фигурировал Евгений У., присоединившийся в сентябре 2022 года. Его связывают с другой командой, которая безуспешно пыталась атаковать «Турецкий поток». Следователи также считают установленной личность единственной женщины в составе — Валерии Т., 40-летнего профессионального дайвера. Капитан яхты, по данным газеты, использовал два поддельных паспорта.

Расследование также указывает на возможное участие украинских властей в подготовке диверсии.

Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Тогда были повреждены три нитки «Северного потока» и «Северного потока-2», который еще не был запущен. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не сомневается в поддержке США при организации подрыва. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

