Захарова: урегулирование конфликта на Украине претит Лондону

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официальный представитель МИД РФ назвала новые санкции Великобритании подрывом дипломатических усилий.

Великобритания негативно относится к перспективе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 27 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, новые рестрикции со стороны Лондона Москва расценивает как попытку сорвать поиск взаимоприемлемых путей завершения украинского конфликта.

«Очевидно, что перспектива урегулирования явно претит Лондону — де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности», — говорится в ее заявлении.

Дипломат отметила, что введение санкций против российских компаний и граждан, а также против экономических операторов Киргизии, подтверждает пренебрежительное отношение Великобритании к странам, отстаивающим свой суверенитет. Захарова подчеркнула, что это свидетельствует о неоколониальных устремлениях Запада.

Ранее, 20 августа, Лондон расширил антироссийский санкционный список. В него вошли три физических лица и пять организаций, среди которых киргизский «Капитал Банк Центральной Азии» и его директор Кантемир Чалбаев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.