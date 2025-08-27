«Это потрясающе»: Свиридова о сотрудничестве с командой фильма «Красный шелк»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Саундтреком к ленте стала песня артистки «Будет так» — она исполнила ее вместе с Хуаном Сяомином в рамках кинонедели ШОС.

Создателей фильма «Красный шелк» встретили в Китае на высшем уровне — на каждого было по три переводчика и личный ассистент. Об этом 5-tv.ru рассказала певица Алена Свиридова.

Организационные моменты — это вторично. В восторг певицу привел местный колорит. Ранее Свиридова была в Китае только однажды, визит вышел коротким. На этот раз все сложилось иначе.

«Поездка в Китай, это было потрясающе. <…> Это прямо окунаешься как раз в атмосферу настоящую такую», — рассказала певица.

В Китае исполнительницу окружили гостеприимством. Участие в работе над лентой «Красный шелк» — ценный опыт для Свиридовой. Она поблагодарила создателей фильма за возможность внести свою лепту в столь значимый проект.

«Что касается моей песни, ее услышал наш режиссер Андрей Волгин, когда ехал в машине, по радио, и тут его осенило. Слава тебе, Господи, что так произошло», — вспоминает певица.

Свиридова надеется, что ей удастся продолжить сотрудничество с командой фильма. По ее мнению, работа в киноиндустрии — невероятно трудоемкий процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре Пекина 4 сентября.

