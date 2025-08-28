Сын Майкла Джексона объявил о помолвке

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

Принс и его возлюбленная вместе почти десять лет, но только сейчас решили связать себя узами брака.

Сын короля поп-музыки Майкла Джексона, Принс Джексон, объявил о помолвке с возлюбленной Молли Ширманг. Этим он поделился в социальной сети Instagram*.

Соответствующий снимок звездный наследник выложил в своем блоге. На фотографиях пара в белых одеяниях целуется в парке, а на безымянном пальце девушки сверкает золотое кольцо.

«Мы с Молли провели много времени вместе. Путешествовали по миру, получили дипломы. А теперь наступает новая, взрослая глава жизни. Мы продолжаем расти и сохранять воспоминания», — добавил подпись Джексон.

Принс, старший сын певца Майкла Джексона и медсестры Дебби Роу, родился в 1997 году в Лос-Анджелесе. С детства был окружен вниманием СМИ из-за популярности отца. Отношения с Молли Ширманг начались в 2017 году, спустя год пара рассказала о них публично.

Майкл Джексон — американский певец и танцор. Начал карьеру в детской группе вместе с братьями The Jackson 5, а позже стал сольным артистом. Джексон был три раза женат. Его первой женой была Лиза Мари Пресли, затем он женился на Дебби Роу, от которой у него родились двое старших детей — сын Принс и дочь Пэрис. Также у Майкла остался сын Биги от суррогатной матери. Майкл умер в возрасте 50 лет от остановки сердца из-за передозировки лекарств

