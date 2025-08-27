В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одного из пострадавших госпитализировали.

В Уфе из-за сильного ураганного ветра перевернулся батут, в результате чего пострадали двое детей. Об этом 5-tv.ru 27 августа сообщили в МЧС по Башкирии.

На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как надувная конструкция не выдержала порывов ветра и была отброшена в сторону. Очевидцы зафиксировали момент происшествия на видео.

«Двое детей пострадали в происшествии. Семилетний ребенок госпитализирован в ГКБ № 17», — говорится в официальном комментарии регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что второму ребенку медицинская помощь в стационаре не потребовалась, его состояние не вызвало опасений у врачей.

Ранее, 8 августа, в Нальчике пострадали 12 человек в результате обрыва канатной дороги. Инцидент также вызвал широкий общественный резонанс и проверку со стороны надзорных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов. Сильный ветер сносит деревья. В отелях, где остановились наши туристы, ломаются окна и двери, а вода заливает помещения. На улице находиться опасно для жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.