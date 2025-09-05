Горит перед русской сценой: участница от Белоруссии о подготовке к «Интервидению»

Фото, видео: Егор Алеев/ТАСС; 5-tv.ru

Во время просмотра клипа на ее конкурсную песню «Мотылек», каждый будет думать о своем, но подпевать одни и те же слова!

Творчество перестает быть болью и превращается в труд, когда болеть начинает вся страна у тебя за спиной! Участница «Интервидения» от Белоруссии эксклюзивно побеседовала с корреспондентом 5-tv.ru о тонкостях подготовки, планах на русскую эстраду и съемах конкурсного клипа, которые проходят в Москве!

Настя Кравченко представит Белоруссию авторской песней «Мотылек». Ведь те, кто не боятся идти в глубину своих желаний и достигать их — мотыльки, которые сильно рискуют, но летят на свет! И таких в мире миллионы со своими целями и страхами!

«А знаете какой смысл еще вшит в „Мотылек“? Стремление на российскую сцену — в этой песне и про это поется! Свет — это любовь зрителей. Она готова сгореть ради этого света, как мотылек…» — делится продюсер Насти Сергей Минский.

За плечами певицы большая история конкурсов, которые тоже отчасти заставляли ее много раз ставить будущее на кон. Один из судьбоносных — шоу «Х-фактор Беларусь». После него она встретила своего продюсера Сергея Минского, которого тогда попросили поддержать талантливую молодежь, чтобы они не погибли со своими способностями в поисках успеха на творческом поприще. И Настя Кравченко оказалась самой яркой звездочкой, по его словам. Продюсер делится, что сейчас в Белоруссии — это местная Валя Карнавал, потому что каждый раз после концертов фанаты Насти из разных городов разрывают ее на автографы и фото. Минский добавил, что такой ажиотаж, обычно, когда приезжает Киркоров или Билан, а тут Настя Кравченко. Но участие в «Интервидении» — очень большая и новая зона роста, потому что до популярности в Москве дороги еще топтать…

«Остается месяц до начала и волнение само по себе придет. Очень хочу познакомиться с российской эстрадой. Круто, что такие возможности, что Дима Билан посол «Интервидения». Сразу к нему побегу знакомиться и общаться! Когда меня спрашивают, с кем хочу фит — сразу отвечаю, что с Димой Биланом…» — рассказывает Настя Кравченко.

Каждый участник «Интервидения» старается возвысить свою планку до невозможного. Цель — удивить комиссию, уже не кажется главной. А вот превозмочь свои физические и духовные возможности — звучит, как вызов самому себе! Режиссер клипа «Мотылек» Оксана Рассказова показала железные крюки и корсет, которые фиксируются на Настю и крепко сдавливают ребра, чтобы в кадре «мотылек» в исполнении певицы был воздушным и порхал в невесомости.

«Творческий процесс как-то сопоставлять с болью, наверное, не очень правильно. Да это трудоемко, да энергозатратно. Но это то, к чему ты идешь и то, что не падает просто так с неба за красивые глазки! Я очень счастлива, потому что у нас огромная миссия всей страны — достойно представить Беларусь! Поэтому используем максимум творческих ходов, включая подвесы и прочее…» — утверждает певица.

Таланта недостаточно, чтобы красиво проявить себя на конкурсе. Команда — вот главная ценность любого победителя. Все, начиная от тех, кто подрезает ниточки на платье, до тех, кто выстраивает свет, звук, конструирует декорации — они часть процесса. И, конечно, ключевое — понимать, чувствовать, слышать и верить друг в друга, в первую очередь!

Настя Кравченко рассказала о сложившихся взаимоотношениях с московской командой:

«Когда на меня чуть повышают голос, лицо меняется, отсутствует тяга к работе… В этой же команде изначально все идеально сходится под мой психотип! Знаете, нет метода кнута и пряника, есть только пряник. И никогда не жду, что кто-то может уколоть…»

Представительница Белоруссии добавила, что выйдя на сцену Live арены, где состоится основная часть «Интервидения», будет думать о людях, которые мечтают и добиваются. И это достойно уважения. Ее «Мотылек» будет именно с таким посылом!

