Бывшего врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его подозревают в хищениях средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

Бывшего временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова арестовали на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Адвокаты Базарова ходатайствовали об избрании более мягкой меры пресечения для, но в итоге суд счел доводы следствия убедительными и удовлетворил ходатайство о его аресте. Теперь защита Базарова собирается обжаловать это решение.

Известно, что Владимир Базаров подозревается в хищениях средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

Предварительно, сумма причиненного ущерба превышает один миллиард рублей.

Ранее по этому делу были арестованы вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов, а также предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан мэр Владимира Дмитрий Наумов. В городской администрации силовики провели обыски. Его задержали сотрудники ФСБ. Предварительно, незаконная деятельность Наумова связана с махинациями вокруг кладбищенских земель. Задержание произошло утром 27 августа в приемной городской администрации, где силовики также провели обыски. Официальных комментариев от администрации города пока не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.