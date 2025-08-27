ФСБ пресекла попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа

Фото: Кирилл Чеходаров/ТАСС

Задержанный оказался 25-летним россиянином, которого отправили под стражу.

Сотрудники УФСБ России по Республике Северная Осетия 27 августа сообщили о предотвращении попытки поджога самолета в международном аэропорту Владикавказ. В ведомстве уточнили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«УФСБ России по РСО – Алания пресечена противоправная деятельность 25-летнего гражданина РФ, планировавшего совершить террористический акт на территории международного аэропорта Владикавказ путем поджога воздушного судна», — говорится в официальном сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, мужчина был подписан на украинские радикальные Telegram-каналы, где публиковались материалы о пытках и убийствах российских военных. Следователи считают, что именно эта пропаганда подтолкнула его к противоправным действиям.

Также установлено, что он приобрел пиротехническое изделие и пытался склонить сотрудника службы авиационной безопасности к участию в подготовке теракта. В связи с этим ему инкриминируют несколько статей УК РФ, включая «Террористический акт» и «Содействие террористической деятельности».

Фигурант заключен под стражу, в его отношении продолжаются следственные мероприятия. Расследование ведется под контролем правоохранительных органов Северной Осетии.

