Ничто не заменит человека: биолог назвал самую перспективную профессию

Кому не стоит переживать?

Самая перспективная профессия — сантехник, ее не сможет заменить даже искусственный интеллект (ИИ), об этом заявил доктор биологических наук Вячеслав Дубинин, беседуя с Life.ru.

По словам эксперта, нейросети не смогут поглотить человеческий разум, и люди могут использовать их лишь в качестве помощника.

«В будущем не будет других вариантов, кроме как полагаться на свой разум и использовать искусственный интеллект в качестве помощника», — добавил профессор.

Кроме того, Дубинин уточнил, что пока человек превосходит ИИ в исполнении сложных и нестандартных движений.

«Например, устранить протечку трубы, без тысячи примеров виртуальный помощник не сможет. Это приходит с опытом. Поэтому сейчас я уже не раз слышал эту фразу, что сантехник — это профессия будущего», — пояснил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нейросеть будет помогать врачам искать опухоль мозга.

Чтобы узнать диагноз, нужно всего лишь загрузить в приложение снимки МРТ. Новая разработка бесплатна и уже доступна всем. В будущем ее функционал расширят. Это улучшит качество диагностики и увеличит скорость постановки диагнозов.

