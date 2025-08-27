Иностранных туристов в России стало больше на 18%

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин и члены правительства на совещании обсудили итоги летнего сезона в стране.

Внутренний туристический поток в этом году вырос на 8%. Итоги летнего сезона Владимир Путин обсудил сегодня с членами правительства. Президенту также доложили, что устойчивый рост в этом году наблюдается и в промышленном производстве. О чем еще шла речь на совещании — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Обратный отсчет до 1 сентября запущен. Ко Дню знаний готовятся не только школьники, их родители, учителя. Была проведена грандиозная «домашняя работа».

«Начинаем с Сергея Сергеевича Кравцова. Сергей Сергеевич, как идет подготовка к новому учебному году? Совсем немного времени осталось», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Всего за парты сядут 18 миллионов школьников. Полтора миллиона — первоклашки. Президент ставил задачу построить 1300 зданий. По факту — сдали на четверть больше. Из любопытных тенденций: дети все чаще выбирают для ЕГЭ точные и естественные науки. И здесь нашим ребятам равных в мире нет: школьники приняли участие в шести международных конкурсах. Везде взяли медали. Министр просвещения приводит в пример Ивана Часовских из Химок. Он стал победителем математической олимпиады в Австралии.

«Проводили эксперимент прямо на олимпиаде, и задачи решал искусственный интеллект. Так вот, наш школьник Иван набрал максимальные 42 балла, а ИИ всего 13», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Умников международного уровня готовят не только в городах-миллионниках. Среди лауреатов олимпиад — представители разных субъектов. А вот что касается развития туризма, тут сложно соревноваться с пятеркой самых привлекательных регионов: Москва и Петербург, Татарстан, Крым и Краснодарский край. На Кубани — ренессанс туризма. Благодаря грандиозному и суперкомфортному аэропорту в Геленджике. Это — инвестпроект Акционерного Банка «РОССИЯ» и банка ВТБ.

«Краснодарский край, несмотря на ситуацию в Анапе и тоже ограниченную работу аэропортов, также показывает рост, пусть небольшой, но рост. Рассчитываем, что открытие аэропорта в Геленджике сейчас улучшит цифры как раз к концу сезона — июль, август, сентябрь. Все чаще путешествуют по нашей стране также иностранные туристы», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Их стало больше сразу на 18%. И это прямой результат упрощения визового режима и внедрения прямых рейсов в дружественные страны.

Строятся аквапарки, горнолыжные курорты. Учитывая такой интерес к России, создать достойный уровень проживания — вопрос чести. Все гостиницы, санатории, глэмпинги сейчас проходят процедуру классификации. До 1 сентября должны сами себя внести в реестр.

«Губернаторы буквально сегодня с утра написали смски, все четко понимают, сколько, куда как, то есть все взяли на контроль. Поэтому, думаю, что мы справимся. Но бизнесу важно понимать, что если не пройти самооценку до 1 сентября, то в реестре классификации появится запись «приостановлен», а значит, не будет возможности турагрегаторам их представить в своих системах и, соответственно, забронировать», — добавил Решетников.

«Хорошо. Надеюсь, вас услышат те, кого это касается», — ответил Путин.

Именно на лето приходится одна из самых высоких нагрузок на электросети. В том числе из-за туристов. 30 июля был максимум в энергосистеме юга.

«В этом году до конца года мы планируем ввести один гигаватт 600 мегаватт новых мощностей. Это большей частью будет связано с возобновляемыми источниками электроэнергии», — отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Доступная электроэнергия — драйвер для любого бизнеса. Но здесь много переменных.

«У нас все время идет дискуссия среди экспертов, в правительстве, в Центральном Банке по поводу ключевой ставки. Состояние дел в промышленности, в реальном секторе экономики. Как у нас там все?» — спросил президент.

Вице-премьер Мантуров отмечает показатели обрабатывающей промышленности: плюс 4,2% за последние месяцы. Транспорт, оборонка, электроника, фармацевтика — это то, что называют реальным сектором. Опорой любой экономики. И снижение ключевой ставки здесь очень чувствительный индикатор. От него зависит буквально все.

«Центральный Банк сейчас постепенно снижает ключевую ставку, для бюджета это дает, каждый один процент, экономию около 200 миллиардов рублей», — рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

«Денежно-кредитная политика смягчилась, а это значит, более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики. Соответственно, в следующем году это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию», — добавил глава министерства финансов Антон Силуанов.

Даже при нынешней высокой ставке наша экономика идет в рост. По итогам года будет 1,5%. Это значит, что расчет на реальный сектор — единственно верный в условиях, когда мировую финансовую систему штормит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.