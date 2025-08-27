Фото, видео: Олег Елков/ТАСС; 5-tv.ru

При этом в России проживает крупнейшая молдавская диаспора — 350 тысяч человек.

Представители молдавской диаспоры в в российской столице вышли на акцию против решения Кишинева. Там пришли к выводу, что двух участков в нашей стране на парламентских выборах 28 сентября вполне хватит. Да и те появятся в Москве, на территории посольства. Около него и собрались сегодня, в День независимости Молдавии, возмущенные избиратели. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов — с подробностями.

Вот что бывает, когда в угоду Брюсселю и Лондону игнорируешь собственных граждан. Возле посольства Молдавии в Москве собрались те, кто искренне не понимает, почему им фактически не дают проголосовать на предстоящих парламентских, можно сказать судьбоносных, выборах в республике.

Удивительно, но нынешние власти Молдавии для своих граждан в нашей стране собираются открыть всего два избирательных участка. Даже не два десятка, а всего два. И оба в Москве. Хотя все понимают, что в России проживают десятки тысяч граждан Молдавии.

Более того, молдавская диаспора в России — крупнейшая в мире. 350 тысяч человек, это данные самого Кишинева. А неофициально — около полумиллиона. Понятно, что проголосовать по двум адресам все желающие не смогут. Вот и требуют у посольства открыть дополнительные участки.

«Два участка — это все равно, что ничего не открывать. Это только видимость сделать, это один из способов сфальсифицировать голоса, вот и все», — отметил оперный тенор Степан Курудимов.

«Нас просто в очередной раз унизили, нас отсортировали на „своих“ избирателей и „неудобных“. Иначе нельзя это объяснить, на всю Россию — два избирательных участка, в Москва. Это беспредел», — сказала певица, общественный деятель Ольга Варвус.

Молдавские активисты даже петицию подписали. И передали еще месяц назад в посольство. Сегодня ждали ответа. Но в ответ тишина.

Вот как это выглядит на практике. Молдавская диаспора в России подала заявок для голосования больше, чем в других странах мира. Италия на втором месте. Но там откроют сразу 70 участков. Вероятно, их голоса важнее. Понятно почему: в ЕС голосуют за марионеточную Санду.

«В России проживают от 350 тысяч до 500 тысяч соотечественников из Молдавии. Естественно, это, будем говорить, порядка 10% голосов, которые могут повлиять в ту или иную сторону», — рассказал председатель Липецкой региональной общественной организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры «Родина» Виктор Стадницкий.

И так уже было — в прошлом году. Майя Санду села в кресло президента лишь во втором туре и благодаря именно голосам в Европе и за океаном. В самой республике был полный провал.

Кстати, сегодня в Молдавии отмечают День независимости. Хотя впору назвать это полнейшей зависимостью — от евробюрократов. В страну прибывают польский премьер Туск, канцлер ФРГ Мерц и французский президент. Посыл понятен: с высоких трибун начнут угрожать гражданам Молдавии. Либо голосуете за европейский выбор, либо никаких больше евро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.