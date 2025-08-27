Агент украинской разведки готовил атаку на аэродром в Энгельсе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Диверсию предотвратили сотрудники ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки. По заданию куратора, он планировал атаку на военный аэродром в Энгельсе.

Чтобы не попасть под подозрение, фигурант использовал для связи два телефона. Следуя указаниям, диверсант отправился из Волгограда в Саратовскую область, где должен был установить оборудование для запуска ударных дронов.

Завершить свой замысел злоумышленник не успел. Фигурант заключен под стражу, в ближайшее время его ждет скамья подсудимых и длительный срок в тюрьме.

