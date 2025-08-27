Власти Киргизии запустили дрон с тепловизором к палатке Наговициной

Фото, видео: 5-tv.ru

Он должен был найти признаки того, жива ли еще альпинистка.

Власти Киргизии с помощью военного дрона с тепловизором провели съемку того места, где стоит палатка Натальи Наговициной. Как утверждается, признаков того, что альпинистка выжила, обнаружить так и не удалось.

МВД республики начало доследственную проверку случившегося, в том числе и в отношении турфирмы, которая организовала восхождение группы. Две недели назад россиянка застряла в горах на высоте свыше семи тысяч метров из-за перелома ноги. Спасательная операция была приостановлена из-за погодных условий.

