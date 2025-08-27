Сладкий яд: нутрициолог рассказала, как побороть страсть к выпечке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зависимость от булочек связана с физиологической и психологической тягой.

Сладкая выпечка вкусна, но при бесконтрольном употреблении может причинить вред. Она вызывает резкое повышение сахара в крови и провоцирует развитие ожирения. Почему возникает непреодолимое желание съесть булочку и как с этим бороться — рассказала aif.ru нутрициолог Юлия Попова.

По словам эксперта, есть две причины зависимости от выпечки: физиологическая и психологическая тяга.

«В первом случае в рационе питания недостаточно витаминов, белков, углеводов и жиров. Во втором же выпечка запускает выброс серотонина и дофамина — гормонов удовольствия, поэтому и появляется желание употребить», — сообщила Попова.

Специалист добавляет, что мучные изделия можно заменить на полезные продукты, которые утолят чувство голода, но не нанесут вреда организму.

«Заменить выпечку можно горстью орехов, цельнозерновым хлебцем с авокадо, салом или хумусом, натуральным йогуртом с ягодами и семенами, кусочками горького шоколада (70% и выше)», — дополнила нутрициолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как ожирение провоцирует развитие рака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.