Премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре Пекина 4 сентября

Культуры продолжают объединяться: в рамках недели ШОС Алена Свиридова и Хуан Сяомин исполнили совместную песню «Будет так».

Премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре China Film Group в Пекине 4 сентября. Уже 6 сентября лента выйдет в прокат. Организатор мероприятия — компания China Film Group.

В рамках недели ШОС российская певица Алена Свиридова и китайский артист Хуан Сяомин исполнили совместную песню «Будет так». Эта композиция — саундтрек к фильму «Красный шелк».

Показ ленты будет осуществлен с помощью широко распространенной в Китае технологии cinity. Ее цель — обеспечить четкость и детализацию изображения, высокую частоту кадров — в данном случае 120 в секунду — и сверхвысокую яркость.

«Красный шелк» покажут не менее чем в 5% залах Китая. На премьере появятся режиссер фильма Андрей Волгин, оператор Максим Миханюк, автор сценария Мария Нефедова и генеральный продюсер Вадим Быркин. В числе приглашенных актеров — Светлана Чуйкина и Милош Бикович.

Посетят мероприятие также китайские актеры Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и Ян Цзыхуа. Возможно присутствие главы Госкино Китая Мао Юй и заместителя руководителя China Media Group Фу Чоцин.

China media Group является партнером НМГ и вносит существенный вклад в продвижение фильма. Лента «Красный шелк» уже является хедлайнером ряда мероприятий в Китае.

