+Лидер рок-группы Sacramentum Ниссен Карлен покончил с собой

Ему было 50 лет.

Основатель и фронтмен шведской рок-группы Sacramentum Ниссе Карлен покончил с собой в возрасте 50 лет. Об этом сообщили участники коллектива в соцсетях.

«С глубокой скорбью сообщаем душераздирающую новость о том, что наш дорогой друг, участник группы и один из основателей Sacramentum Ниссе Карлен скончался. <…> Спасибо тебе за все, Ниссе. Ты всегда будешь с нами», — говорится в сообщении.

Также музыканты сообщили, что у Ниссе были проблемы с психическим здоровьем, что и могло стать причиной суицида.

Карлен являлся вокалистом, гитаристом и бас-гитаристом коллектива. Sacramentum была образована в 1990 году под первоначальным названием Tumulus и известна своим вкладом в жанр мелодик-блэк-метал и мелодик-дэт-метал, особенно стилем «гетеборгской школы». Группа выпустила несколько альбомов, пользующихся уважением в метал-сообществе, и имела продолжительную карьеру с перерывом на несколько лет.

Сам Карлен отмечал, что тексты песен группы посвящены личным переживаниям, размышлениям о жизни и смерти. В последние годы группа планировала выпуск нового альбома.

