Уплыл на бочке: в Хабаровском крае ищут дрейфующего в море мужчину

Он пропал несколько дней назад.

В эти минуты в Хабаровском крае ищут мужчину, которого унесло в Охотское море на бочке. К поискам подключились спасатели и волонтеры. В небо подняли вертолет Ми-8.

Местный житель пропал несколько дней назад. Он и еще двое мужчин решили на грузовике переехать вброд реку. Но уровень воды внезапно резко вырос, и машина заглохла. Двое смогли выбраться на сушу. А третьего унесло течением в открытое море.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшего во время заплыва через Босфор россиянина Николая Свечникова ищут вторые сутки. К поискам подключают беспилотники и водолазов. При этом родственники россиянина, которые также находятся на месте, обвиняют организаторов в медлительности.

