США повысили в два раза пошлины на индийские товары

Таким образом азиатскую страну «оштрафовали» за покупку российской нефти.

Вашингтон развязывает более масштабную торговую войну с Нью-Дели. Сегодня в силу вступили 50-процентные пошлины на индийские товары.

Ранее они были в два раза меньше. Тарифы затронут экспорт в Штаты на десятки миллиардов долларов, пишут СМИ. Больше всего от них пострадают поставки текстиля, драгоценных камней и ювелирных изделий.

Американские власти обосновали повышение тарифных ставок тем, что Индия закупает российскую нефть. Сейчас Нью-Дели рассматривает меры по поддержке экспортеров, а также создание свободных экономических зон.

Сообщается, что за последний месяц Дональд Трамп неоднократно пытался связаться с индийским премьером Моди. Но тот от разговора отказывается.

