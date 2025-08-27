ВС РФ освободили поселок Первое Мая в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Населенный пункт был взят под контроль силами группировки «Центр».

Российские войска освободили поселок Первое Мая на Красноармейском направлении в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки «Центр». Для того, чтобы окончательно выбить противника, наши подразделения активно применяли FPV-дроны. Точечными ударами разгромлены укрепления и бронетехника ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области. После зачистки села бойцы развернули триколор и знамя подразделения. Это уже седьмой освобожденный населенный пункт в регионе.

