Обложили данью бизнес: за что судят трех генералов полиции из Петербурга

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская; 5-tv.ru

Процесс специально перенесли из Северной столицы в Москву, чтобы обвиняемые не смогли воспользоваться связями.

В эти минуты московский суд решает судьбу трех генералов полиции из Петербурга. В числе обвиняемых — бывший начальник Главного управления МВД Северной столицы, его заместитель и экс-начальник регионального Управления ГИБДД. Им вменяют получение крупных взяток, превышение должностных полномочий и использование Фонда помощи сотрудникам в своих целях. С подробностями — корреспондент «Известий» Хаирбек Алмакаев.

На скамье подсудимых — те, кого еще недавно нельзя было представить в качестве обвиняемых. Генералы и высшие офицеры, которые долгое время руководили полицией Петербурга. Теперь следствие считает, что все эти люди стояли во главе масштабной коррупционной схемы.

Бывший начальник Главного управления МВД Петербурга Сергей Умнов, его заместитель Иван Абакумов, в прошлом начальник регионального Управления ГИБДД Алексей Семенов и его подчиненная — полковник Елена Копьева так и не признали вину во взяточничестве, превышении полномочий и других не менее тяжких преступлениях. Процесс специально перенесли из Северной столицы в Москву, чтобы влиятельные знакомые не могли оказать давление на участников заседания. Слушания продолжаются уже больше года. Все это время обвиняемые коротают дни в столичном изоляторе.

По версии обвинения, высокопоставленные полицейские фактически обложили данью бизнесменов Петербурга. Прикрывались благородными целями: использовали специально созданный Фонд содействия программам ГУВД.

Целью организации официально значилась поддержка действующих сотрудников и ветеранов МВД. На деле средства могли уходить прямиком в карманы влиятельных силовиков.

«Есть сведения что один из учредителей этого фонда был то ли племянник то ли сын Умнова. Но следствие разберется», — рассказал председатель межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Корчак.

Бизнесмены платили, а генералы, по версии следствия, купались в роскоши. Бывший заместитель начальника петербургского главка МВД по тылу Иван Абакумов незадолго до задержания жил в Крыму, передвигался на дорогом внедорожнике. По документам, эта машина принадлежала тому самому фонду. Генерал даже не скрывал этого.

Следствие считает, что начальники не только были в курсе того, как нарушается закон в регистрационных подразделениях, но и получали свою долю за каждое такое действие. О беспорядке в деятельности регистрационно-экзаменационных отделов знали все, даже иностранцы. Гражданка Белоруссии Наталья Шимская была вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Северной столице. Говорит, попасть в МРЭО бесплатно было невозможно.

На заключительном этапе процесса прокуратура в качестве наказания за совершенные преступления потребовала не только лишить фигурантов свободы, но и ударить по ним, что называется, рублем. Конфисковать имущество обвиняемых почти на 65 миллионов. Именно такая сумма фигурировала в материалах по статьям о взятке. А также изъять в полтора раза больше изъять у подсудимых в виде штрафов.

Что же касается основного наказания, то гособвинители потребовали отправить подсудимых за решетку на сроки от десяти до 12 лет. Какое решение вынесет суд, станет известно уже в ближайшие часы.

