Лидер группы «Чайф» пообещал исполнить лучшие хиты на «Балтика Фест»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Гастромероприятие пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Гастрономическое удовольствие гости фестиваля «Балтика Фест» смогут получить под знаменитые песни группы «Чайф», музыканты которой специально отказались от мрачных композиций в пользу создания светлого настроения своими хитами. Об это в беседе с 5-tv.ru рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин.

«Опыт фестивалей у группы „Чайф“ огромный. Мы понимаем, что он кулинарный, поэтому мы приятное дополнение к этому мероприятию. Нам нужно создать атмосферу, поэтому мы не будем играть мрачные песни. Отыграем самые известные песни», — поделился он.

Как рассказал Шахрин, вместо привычного концерта музыканты исполнят свои хиты, так как гости придут на мероприятие «Балтика Фест», а не на концерт группы «Чайф».

По словам лидера коллектива, Россия в последнее время зарекомендовала себя, как гастрономическая страна, ведь в каждом регионе страны свои особенности культуры приема пищи.

«Россия стала очень гастрономичной страной за последние буквально 30 лет. Мы стали разбираться в еде, у нас появился вкус к еде, нам нравится вкусно есть, люди ходят в рестораны. География страны делает нашу жизнь вкуснее, чем во многих других странах», — рассказал музыкант.

Как отмечает Шахрин, на «Балтика Фест» будут представлены блюда максимального количества регионов. Люди смогут попробовать многообразие вкусов страны: от калмыцких закусок до мурманской рыбы, дальневосточного папоротника и сибирской строганины.

Гастрофестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Хедлайнерами мероприятия выступят легенды русского рока «Чайф», культовая группа 1990-х и 2000-х «Дискотека Авария» и певица Мари Краймбрери. Гостей ждут мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения.

Билеты можно приобрести на официальном сайте.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.