Здание пытались взять штурмом.

Сербию охватила новая волна протестов. Разъяренная толпа устроила провокации у здания университета в Белграде. Там дежурит корреспондент «Известий» Сергей Петров. Он наблюдал, как демонстранты пытаются оттеснить полицейских от входа и прорваться в здание вуза.

«Когда полиция попыталась проникнуть в здание, чтобы проверить, все ли там в порядке, протестующие попытались взять штурмом дверь, вход на философский факультет, но им это не удалось. Пока полиция немного отступила, чтобы не вызывать большого напряжения, идут переговоры...» — рассказал корреспондент.

Протестующие требуют наказать виновных в трагедии, которая произошла в ноябре прошлого года. В городе Нови-Сад погибли 16 человек, когда обрушился навес у вокзала. И хотя фигурантами уголовного дела стали более десятка чиновников и бизнесменов, студенты призывают к отставке правительства.

Президент Александр Вучич не раз указывал, что истинная цель протестующих не борьба с коррупцией, а смена власти. И принятие Сербией антироссийского курса под руководством западных кураторов.

