Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Восемь человек вернулись домой в Курскую область.

О зверствах и военных преступлениях киевских боевиков рассказали жители Суджанского района. Восемь человек вернулись на родину в Курскую область. В украинской оккупации и плену пожилые люди провели больше года. И все это время их пытались использовать как расходный материал для западной пропаганды. Страшные подробности — услышала корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

То, как зарубежные СМИ демонстрировали с телеэкранов благостную обстановку в оккупированной Судже, Илья Белокрылов запомнил на всю жизнь. Сам оказался участником этого «телешоу».

«Мы вас накормим, все такое… Сбежались со всего мира корреспонденты: с Америки, с Японии, с Анголы. Пропаганда такая была», — вспоминает житель Суджи Илья Белокрылов.

Но на самом деле на тот момент он едва оправился от зверств боевиков ВСУ: житель Суджи пытался выехать из зоны боев на машине. По нему стреляли. Автомобиль — в решето, в теле — четыре пули.

«Они подбежали. Один, который стрелял, пытался дострелять, а те не дали», — вспоминает Илья Белокрылов.

Илью пощадили. Больше полугода он провел в украинском плену вместе с сотнями других гражданских. И вот наконец вернулся домой в Россию. Один из немногих.

«Восемь жителей Суджанского района вернулись домой. За год люди пенсионного возраста пережили сначала оккупацию, затем плен. Вернуть домой бабушек и дедушек согласились в обмен на украинских боевиков», — рассказала корреспондент.

Сейчас суджанцы приходят в себя, получают необходимую медпомощь, общаются с психологами. У каждого — своя драматичная история

«Сжигали все подряд. Поселок сожжен. Остался один дом. Там никого не было. Они жгли уже с 16 на 18 октября», — вспоминает жительница поселка Мирный Суджанского района Курской области Валентина Ревина.

По украинскому телевидению показывали, как старикам в Судже дарят лекарства и хлеб, а больных вывозят на территорию Украины. В реальности все было ровно наоборот. Дом Анны Капустиной сгорел дотла. Ее мать и отец умерли с разницей в три дня от холода и болезней. Хоронить пришлось прямо возле дома, который на тот момент уже превратился в руины.

«Мы сделали им гроб и одному, и второму. Похоронили в гробах. Ну, доски у нас были. Правда, не поставили крестов. Но таблички я написала фломастером», — вспоминает Анна Капустина, жительница деревни Леонидово Суджанского района Курской области.

Привлекательной для украинских репортеров картинки никак не получалось. И тогда всех, кто еще оставался в окрестностях Суджи, специально свезли в местный интернат, в который затем попала ракета. Перед этим было много странностей.

«Просили они: с подвала перейдите на второй этаж. Ходили, плиты смотрели там, а потом раз — в один момент ни одного боевика нету, бабахнуло, и тут они», — вспоминает житель Суджи Илья Белокрылов.

Выживших отправили в Сумы. Там их показывали иностранным корреспондентам и шесть месяцев ничего не говорили о будущей судьбе. Обмен постоянно откладывали.

Сейчас восемь освобожденных находятся в Курске, но многие мечтают вернуться в Суджу и попробовать заново отстроить свои дома.

