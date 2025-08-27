Группа Onyx готова стать послом «Интервидения» в Москве

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Хип-хоп ветераны из США известны своей любовью к России.

Хип-хоп-группа Onyx подтвердила свое желание стать послом международного музыкального конкурса «Интервидение», как сообщило ТАСС.

Группа известна своем неравнодушием к нашей стране: ее участники учат русский язык, записывают совместные композиции с российскими рэперами и проводят масштабные туры по стране.

«Интервидение» состоится 20 сентября в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Участие в конкурсе уже подтвердили более 20 стран.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области.

