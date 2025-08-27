Действующий офицер французской армии признался в планировании операции против ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Offssss

Ранее полковник Франсуа Гонен приезжал в Киев «в командировку».

Действующий полковник французских Сухопутных войск Франсуа Гонен рассказал о своей командировке на Украину летом 2024 года, в ходе которой участвовал в планировании действий ВСУ. Слова офицера опубликованы в свежем номере военного журнала Revue militaire générale (RMG), текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

Гонен в течение четырех месяцев находился в составе военного атташата Франции в Киеве. В статье указывается, что он «выполнял задачи» на территории Украины. Сам материал получил название «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности» и посвящен анализу боевых действий российско-украинского конфликта.

В статье французский полковник подробно разбирает тактические действия украинских войск в Курской области и операции российских подразделений в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. При этом приводятся схемы и карты боевых действий за июнь–август, использовавшиеся французскими Сухопутными войсками при моделировании военных операций.

По данным RMG, офицер в настоящее время занимает должность начальника отдела анализа и планирования в управлении оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа». Ранее он работал в Оперативном штабе Командования наземными силами, Генеральном штабе ВС Франции, а также в Управлении военной разведки. Специализация полковника — планирование общевойсковых операций.

