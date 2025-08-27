Финского биатлониста оштрафовали за выстрел в собственного крестного отца

Фото: www.globallookpress.com/Petter Arvidson

Спортсмен пока продолжает выступления за национальную команду.

Окружной суд финляндского Кайнуу вынес решение по делу 21-летнего биатлониста Артту Хейккинена, которого обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности во время охоты. Об этом сообщило издание Yle.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года, когда спортсмен находился на охоте в районе Кайнуу и пытался подстрелить птицу. Выстрел из дробовика случайно задел его крестного отца, тот получил серьезные ранения головы и тела. В результате, мужчина даже лишился зрения на один глаз.

В ходе судебного процесса прокурор настаивал, что произошедшее стало следствием халатности. Сам Хейккинен отрицал вину и заявил, что это был несчастный случай, поскольку он не видел родственника за деревьями. По словам биатлониста, крестный отклонился от согласованного маршрута, что и стало причиной трагедии.

Тем не менее суд признал Хейккинена виновным и постановил, что именно на нем лежала обязанность проявлять большую осторожность при стрельбе.

В качестве наказания спортсмен получил штраф в размере 70-дневных ставок, что соответствует сумме 420 евро (более 39 тысяч рублей. — Прим. ред.), а также обязан возместить потерпевшему ущерб на сумму 6 800 евро и покрыть судебные издержки. Изъятое у Хейккинена охотничье ружье решено вернуть владельцу.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном суде. Федерация биатлона Финляндии заявила, что спортсмен временно продолжит выступления за национальную команду, однако вопрос его дисциплинарного наказания будет рассмотрен отдельно.

