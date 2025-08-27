Поправился, а похудеть так и не смог: как изменились звезды фильма «Стиляги»

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для кого-то картина стала прорывом в карьере, а для кого-то — одной из последних работ.

Фильм «Стиляги» вышел в 2008 году и сделал некоторых ведущих актеров звездами. Формат мюзикла сделал киноленту яркой и запоминающейся. Но чем сейчас занимаются сыгравшие в фильме актеры? Кто из них умер, а кто продолжает участвовать в успешных проектах? Разбирались в материале 5-tv.ru.

Из любителя американской культуры Мэлса в патриота Антона Шагина

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; РИА Новости/Алексей Майшев

Главного героя — комсомольца, ставшего стилягой, — воплотил Антон Шагин. «Стиляги» были одной из самых первых работ актера. После фильма успех не заставил себя ждать — Шагину стали предлагать много разных проектов, в числе которых «Поцелуй сквозь стену», «На ощупь», «В субботу», «Анка с Молдаванки», «Подкидыш», «Союз спасения» и многие другие.

На данный момент Антон задействован в съемках фильма «Авиатор» и в продолжении сериала «Анка с Молдаванки. Пять лет спустя». Он также работает в театре «Ленком», где играет Жадова, Парасевича, Лопахина и других персонажей классических и экспериментальных постановок.

Шагину уже исполнился 41 год. Он счастлив в браке с актрисой Вероникой Исаевой, с которой обвенчался в 2022 году после 15 лет супружества. У пары есть 17-летний сын Матвей и 11-летняя дочь Полина. Артист также пишет стихотворения и является настоящим патриотом своей Родины.

«В 2022 году постепенно страна начала пробуждаться. Конечно, я хочу, чтобы поскорее война закончилась нашей победой. <…> Люди становятся неравнодушными к нашему солдату, который в эту самую секунду, минуту гибнет за то, чтобы мы продолжали существовать мирно и заниматься своими делами. А они сейчас там, наши русские пацаны, те, которые достойны всяческих похвал, преклонения и всех почестей, держат оборону нашего многострадального Отечества», — поделился Шагин в интервью с KP.RU.

Оксана Акиньшина (Польза) увела Данилу Козловского из семьи

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Возлюбленную Мэлса — Пользу, история которой завершается неожиданным рождением ребенка-мулата, воплотила на экране Оксана Акиньшина. Актриса схожа со своим кинообразом тем, что ее личная жизнь тоже приковывает внимание. С 14 лет она встречалась с актером Алексеем Чадовым, а в 16 начала сожительствовать с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Когда Акиньшина пришла на съемочную площадку «Стиляг», то уже была достаточно известна благодаря фильмам «Сестры», «Лиля навсегда», «Волкодав их рода Серых Псов» и голливудскому блокбастеру «Превосходство Борна».

Оксана не перестала быть востребованной актрисой после «Стиляг». Ее портфолио пополнилось проектами «Высоцкий. Спасибо. Что живой», «Супербобровы», «Беспринципные», «Чернобыль», «Контейнер», «Беспринципные» и многие другие.

Недавно появилась информация о сериале «Бар «Один звонок», где Акиньшина играет с актером Данилой Козловским. Вокруг артистов уже пять лет ходят слухи о романе, после выхода «Чернобыля», где они сыграли влюбленных. Их не раз замечали во время совместного отпуска за пределами России. Поклонники поговаривают, что ради Оксаны Данила бросил свою бывшую возлюбленную Ольгу Зуеву, которая растит их общую дочь Оду.

Оксана продолжает участвовать в интересных проектах. На этот год у нее запланированы съемки в «Семейном призраке», «Сказочных выходных», «Огненном мальчике», «Константинополе» и «Отпечатках».

Фред уехал на стажировку в США, а Максим Матвеев женился на дочери Боярского

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист РФ Максим Матвеев дебютировал в кино за год до выхода «Стиляг», где сыграл Фрэда — сына дипломата и лидера компании стиляг. Первую роль он сыграл также в картине Валерия Тодоровского — триллере «Тиски». Из этой картины Тодоровский в «Стиляг», помимо Матвеева, взял и многих других актеров, в числе которых Антон Шагин.

Представитель «золотой молодежи» в исполнении Матвеева был отослан родителями в США на стажировку, чтобы он не связывался с сомнительными личностями, которым только и надо, что петь и танцевать.

Имя Матвеева до сих пор на слуху. После фильма о стилягах актер снялся во многих известных проектах: «Тариф Новогодний», «На крючке! , «Союз спасения», «Шерлок в России», «Фандорин. Азазель» и других.

Матвеев состоит в браке заслуженной артисткой РФ Елизаветой Боярской с 2010 года. У них есть двое детей — 13-летний Андрей и 6-летний Григорий. У супругов даже была совместная работа в фильме «Анна Каренина», где Боярская сыграла главную героиню, а Матвеев — Вронского.

Трагичная любовь Кати и трагичная судьба Евгении Брик

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Евгения Брик сыграла влюбленную в Мэлса комсомолку, которая хотела его вернуть на путь истинный. Реальная история актрисы оказалась несколько печальнее, чем неразделенная любовь.

Артистка была женой Тодоровского с 2006 года. В браке с ним у нее родилась дочь Зоя, это случилось через пару лет после завершения съемок фильма.

Евгению также часто звали сниматься в кино и сериалах, как и ее коллег по «Стилягам». Она успела поработать во «Время для двоих», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Любовницы» и других проектах.

Последней ее ролью стал сериал «Никто не узнает», который вышел в 2022 году. В том же году после продолжительной борьбы с онкологией актриса умерла. По словам приближенных к семье Евгении людей, Тодоровский не находил себе места от горя и держался лишь ради дочери.

Игорь Войнаровский потолстел ради роли Боба, но не смог похудеть

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; РИА Новости/Сергей Пятаков

Друга Мэлса сыграл Игорь Войнаровский, который является внуком известных советских артистов оперетты Игоря Войнаровского и Нины Симоновой, сыном актера и певца Вячеслава Войнаровского.

Ради роли в «Стилягах» Игорь набрал 20 килограммов, но похудеть после завершения съемок так и не смог. Известно, что он женат и воспитывает дочь, но о деталях личной жизни предпочитает не говорить.

Игорь Войнаровский чаще работает в театре, нежели в кино, поэтому на экране его можно увидеть редко. С 2007 года он играет в театре «Мастерская Петра Фоменко». А еще артист является официальным голосом мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

Бетси остается эталоном красоты в лице Екатерины Вилковой

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; РИА Новости/Кирилл Каллиников

Возлюбленную Фрэда, Бетси, сыграла актриса Екатерина Вилкова, которая не теряет своей популярности и по сей день. Ее портфолио пополнилось такими работами, как «Наследники. Дар крови», «Кошка», «Сказки Гофмана», «Просто представь, что мы знаем», «Гранд» и другими.

Звезде не так давно исполнился 41 год, но она по-прежнему остается эталоном красоты для многих россиянок. Вилкова замужем за актером Ильей Любимовым, который известен по роли Александра Воропаева в сериале «Не родись красивой». У пары есть двое детей: 13-летняя дочь Павла и 11-летний сын Петр.

Отец Мэлса — народный любимец Сергей Гармаш

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш сыграл роль отца главного героя. Его карьера насчитывает более 160 ролей в кино и сериалах. Он стал по-настоящему популярным после ролей в проектах «Каменская» и «Досье детектива Дубровского».

Гармаш работал с такими известными режиссерами, как Станислав Говорухин, Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов и другие. Он также был ведущим актером театра «Современник» в течение 36 лет, откуда ушел в 2020 году.

Сергей Гармаш продолжает активную творческую деятельность, а в 2023 году он отметил юбилей — 65 лет. В последние годы Гармаш снялся в таких заметных проектах, как семейная комедия «Чебурашка», триллер «Калимба» и блокбастер «Кракен». Он по-прежнему востребован как актер и остается одной из значимых фигур российского кино и театра.

Отец Фреда — одна из последних ролей Олега Янковского

Фото: Кадр из х/ф «Стиляги», реж.: Валерий Тодоровский, 2008 г; СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Григорий Филиппов

«Стиляги» стали одной из последних ролей народного артиста СССР Олега Янковского. В кинокартине он воплотил дипломата, отца Фреда, который отправляет сына в США, отрывая его от друзей.

Олег Иванович получил широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Щит и меч», «Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Полеты во сне и наяву», «Ностальгия» и «Обыкновенное чудо».

В начале 1970-х годов Янковский пришел в «Ленком», где закрепился как ведущий актер. Он также занимался режиссурой и озвучиванием.

Хотя артист ушел из жизни в 2009 году из-за рака поджелудочной железы, его творчество продолжает влиять на российские кино и театр. Актерская династия Янковских на Олеге Ивановиче не закончилась. Его сын Филипп и внуки Елизавета и Иван активно снимаются в фильмах и являются яркими представителями российской киноиндустрии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.