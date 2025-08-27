Провал голосования о доверии во Франции может привести к финансовому краху

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Нынешний долг страны превышает 110% ВВП.

Ближайшее голосование о доверии правительству в парламенте Франции может негативно сказаться на позиции президента страны Эммануэля Макрона. Об этом написало издание EADaily со ссылкой на материал обозревателя британского The Spectator Джеймс Тидмарш.

По словам журналиста, французский премьер-министр Франсуа Байру также может потерпеть поражение, а после этого, вполне вероятно, начнется кампания протестов против сокращения социальных расходов.

Суть голосования

Парламент для голосования Байру созовет 8 сентября. Оно пройдет за два дня до начала забастовки, и его провал способен привести к проблемам для правительства с более широкой волной протестов против Макрона.

Как отметили в источнике, целью премьер-министра будет уверение в том, что он сумеет переиграть протестное народное движение Bloquons tout («Блокируем все») до того, как оно отрицательно повлияет на Францию.

Активисты протестной акции следуют по пути «желтых жилетов». В их планах останавливать общественный транспорт, нефтеперерабатывающие заводы, школы, порты.

Помимо это, партия бывшего Депутата Европейского парламента Жан-Люка Меланшона «Непокоренная Франция» (La France Insoumise, LFI) уже планирует внести предложение об отстранении Макрона от власти, если стремления Байру окажутся безуспешными.

Причина хаоса и вероятный исход

Эксперт подчеркнул, что экономика — центр кризиса. Нынешний долг Франции превышает 110% ВВП. Дефицит бюджета на текущий год составляет примерно 47 миллиардов евро.

До этого Байру предлагал видимое сокращение госрасходов. Однако профсоюзы не поддержали идею. Французское общество полагает, что правительство должно людям больше, чем есть. Поэтому протестное движение собирается вернуться на улицы.

Для сохранения правительства Байру понадобится 289 голосов. Однако вместе с последователями Макрона он сможет обеспечить только 165 голосов. Ведущие парижские аналитики отметили, что у правительства почти нет шансов.

