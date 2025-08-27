Взрыв произошел в многоэтажке в Петербурге: что известно

Один человек погиб в результате взрыва в многоэтажке в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

Экспертам предстоит осмотреть стены и убедиться, что угроз обрушения нет.

Трагедия в Петербурге. Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме. После детонации в квартире начался сильный пожар. Есть пострадавший. С сильными ожогами его доставили в больницу. На месте работают криминалисты. Специалисты выясняют причины ЧП.

Всю ночь жильцы многоэтажки провели у родственников и в пунктах временного размещения. Когда они смогут вернуться домой — узнал корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Мощный взрыв и затем сильный пожар. Пламя из квартиры на четвертом этаже перекидывается выше. Жители девятиэтажки в панике покидают свои квартиры. Пожарные приехали через несколько минут. Пока они тушили пламя, жильцы многоэтажки и очевидцы обсуждали детали ЧП.

«Мы над ними прямо, с пятого этажа. Я с работы шла (в это время. — Прим. ред.). Когда я услышала, что взорвалось что-то, побежала и уже увидела огонь. И побежала собак спасать», — рассказывает жительница дома Мария.

В первые минуты люди переживали, что часть здания может рухнуть — слишком мощным был взрыв. Некоторые, впрочем, говорят, что слышали два хлопка.

О силе взрыва можно судить по этим обломкам. Это внешние стены двух квартир: на четвертом этаже, где и произошел хлопок, предположительно бытового газа, и на пятом этаже, которая расположена над эпицентром взрыва.

Вот эксклюзивные кадры из квартиры на четвертом этаже, где и произошел взрыв. Внешних стен просто нет, их выбило взрывной волной. А вместе с ними и жителя квартиры.

«Я начал кричать людям, чтобы вызывали скорую, кричать им, чтобы принесли хоть какую-то воду, потому что при себе у меня воды не было. Пытался оказать первую помощь», — рассказывает житель дома Кирилл Синицын.

«Взрыв сильный был, я не понял, что. Потому что свет не погас, ничего. А потом шум поднялся, все побежали, закричали», — рассказывает другой житель дома Николай Жебрунов.

Спуск по лестнице для людей стал испытанием. Помимо того, что на площадку четвертого этажа вырывались языки пламени, в подъезде выбило стекла, все было усыпано осколками.

Первую помощь до приезда врачей пострадавшим оказали в пункте временного размещения. Его развернули в школе.

«Мы подготовили спальные места. Спасибо ближайшему детскому саду, что предоставили матрасы, пододеяльники. Спасибо школе № 392, они предоставили раскладушки», — рассказал директор школы № 283 Юрий Кузьмин.

Владельцы квартир до ночи ждали, когда им предоставят доступ в квартиры, чтобы забрать теплые вещи. На выручку пришли жители соседней многоэтажки — принесли пледы и горячий чай.

Многие решили остановиться на время у родственников или друзей. До утра вернуться в квартиры людям не разрешат. Экспертам нужно время, чтобы осмотреть стены и убедиться, что угроз обрушения нет.

Ближе к полуночи разрешили вернуться тем, чьи квартиры находятся в первом и четвертом подъездах. Эксперты установили, что там конструкции не повреждены.

«Аварийная служба жилищного комитета, которая даст заключение по конструкциям. И уже надо будет определять, что это: капитальный ремонт, текущий ремонт», — сказал глава администрации Кировского района Петербурга Сергей Иванов.

Первые выводы экспертов будут сделаны, по самым оптимистичным оценкам, сегодня в первой половине дня. Тогда же станет понятно, когда жителям разрешат вернуться, чтобы забрать вещи.

