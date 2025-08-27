В домах тряслись стены и мебель: жители Дагестана рассказали о пережитом землетрясении

В Дагестане во время землетрясения в домах стряслись стены и мебель

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Пирагис; 5-tv.ru

Специалисты оценивают вероятность повторных толчков.

На южные регионы России обрушилось землетрясение магнитудой 6,0. Самые сильные толчки зафиксировали в Махачкале и Каспийске. А первыми удар стихии ощутили футболисты — прямо во время матча.

В магазинах товары падали с полок. В домах тряслись стены и мебель. Люди в панике выбегали на улицы. Землетрясение ощутили и в других регионах — Чечне, Ставрополье, Астраханской области, а также в Казахстане и Азербайджане.

Предварительно, эпицентр находился в Каспийском море, в 50 километрах от побережья. Сейчас специалисты оценивают вероятность повторных толчков.

«Я пошатнулся и упал, я не успел ничего собрать, у меня была легкая паника, и она все усиливалась, пока все не остановилось», — рассказал очевидец Магомед Юсупов.

Обошлось без жертв и пострадавших. По информации МЧС, серьезных разрушений нет. Подача воды и электричества не нарушена. Все социальные объекты работают в обычном режиме.

