Семья совершившего суицид подростка в США обвинила в гибели сына ChatGPT

В последние недели перед трагедией юноша пользовался чат-ботом и почти перестал общаться с людьми.

В США родители покончившего с собой подростка обвинили в случившемся чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Об этом стало известно из сообщения телеканала NBC News.

В публикации отметили, что 16-летний юноша Адам Рейн вел переписку с ботом в приложении ChatGPT на смартфоне. Все сообщения искусственному интеллекту (ИИ) и ответы близкие школьника обнаружили уже после его смерти. При этом приложение якобы «помогало подростку исследовать способы» того, как можно уйти из жизни.

Уточняется, что в последние недели жизни Адам пользовался ChatGPT и почти перестал общаться с живыми людьми. В диалоге с ИИ он делился своими тревожными мыслями, перечисляя проблемы, которые были в его семье.

«Несмотря на признание Адама о попытке самоубийства и его заявление, что он „сделает это на днях“, ChatGPT не прервал сеанс и не инициировал какой-либо экстренный протокол», — упомянуто в иске к OpenAI, который направили в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско.

К тому же родственники подростка полагают, что разработчики чат-бота не создали необходимых мер безопасности для людей, не достигших совершеннолетия. Мать Адама уверена, что при выпуске приложения была проявлена халатность, так как особенности оказались не продуманы.

