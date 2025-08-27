Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people via www.imago

Кто из них продолжил карьеру, а кого уже с нами нет?

Фантастическую комедию Айвана Райтмана «Охотники за привидениями» 1984 года смело можно назвать культовой и бессмертной. Не только главные герои стали частью поп-культуры, но и их одежда, и знаменитая машина. Стоит ли тут говорить о песне Ghostbusters, которую сможет по памяти напеть, кажется, каждый второй человек на Земле.

Но вот с выхода первой части на широкие экраны прошло уже больше 40 лет. А будто только вчера мы делали из рюкзаков протонные ранцы и бежали искать эктоплазму, чтобы поймать привидение в ловушку.

Фильм точно попал в сердца не только обычных зрителей, но и критиков. Картина была номинирована на две премии «Оскар» (лучшие визуальные эффекты и лучшая песня). Довольно быстро фильм превратился в целую франшизу. Сейчас насчитывается три сиквела и одна попытка перезапуска, а также два анимационных сериала и множество видеоигр.

Как изменились исполнившие главные роли актеры спустя 41 год и кто из них до сих пор ловит привидения — в материале 5-tv.ru.

Билл Мюррей — Питер Венкман

Пожалуй, самым известным охотником за привидениями является Билл Мюррей. Он радует нас своими ролями уже больше 45 лет. Мюррей рос в строгой католической семье. Однако уже в детстве проявился его талант комедийного актера. Ему удавалось рассмешить отца, который обладал весьма своеобразным чувством юмора.

После школы он какое-то время посещал курсы при театральной компании «Второй город» в Чикаго, после чего его заметили и позвали в 1977 году в труппу скетч-шоу Saturday Night Live. Это стало настоящим трамплином для начинающего артиста.

В 1979-м на экраны вышел фильм Айвана Райтмана «Фрикадельки», благодаря которому Мюррей буквально проснулся звездой. Через пять лет дороги Райтмана и Мюррея вновь пересекутся, когда они вместе будут работать над «Охотниками за привидениями».

После знаменитой роли Питера Венкмана Мюррей продолжил покорять новые киновершины. Он известен своими ролями в таких фильмах, как «День сурка», «Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум» и «Трудности перевода», за роль в котором актер получил номинацию на премию «Оскар».

Мюррей продолжает сниматься в кино и сейчас — в мае 2025 года на экраны вышла картина Уэса Андерсона «Финикийская схема», где он предстал в образе Господа.

Актер был женат два раза. Всего у него шестеро детей. Второй брак завершился разводом в 2008 году. С тех пор актер одинок.

Дэн Эйкройд — Рэй Стэнц

Дэн Эйкройд попал в Голливуд, как и Мюррей, из скетч-шоу Saturday Night Live, в котором он был резидентом с 1975 по 1979 год. К «Охотникам за привидениями» Эйкройд подошел уже довольно успешным актером.

К тому времени он успел поработать с самим Стивеном Спилбергом в его фильме «1941». Также Эйкройд снялся с Эдди Мерфи в комедии «Поменяться местами».

После успеха «Охотников за привидениями» Эйкройд продолжил сниматься в кино. В 1989 году за роль бизнесмена Були в трагикомедии «Шофер мисс Дэйзи» актер получил номинацию на премию «Оскар». В начале 1990-х Эйкройд воплотил на экране режиссера Мака Сеннетта в байопике «Чаплин».

Также он появился в фильме 1995 года «Каспер». Видимо, тема привидений не отпускает актера всю жизнь. Последние на данный момент фильмы с участием Эйкройда — это сиквелы «Охотников за привидениями».

Актер женился в далеком 1983 году на актрисе и фотомодели Донне Диксон. У пары три дочки.

Гарольд Рэмис — Игон Спенглер

Гарольд Рэмис окончил Вашингтонский университет в Сент-Луисе, штат Миссури. В кино он начинал как сценарист. В 1978 году на экраны вышел фильм «Зверинец», к которому приложил руку начинающий кинематографист. Также он стал одним из сценаристов картины «Фрикадельки», которая прославила Билла Мюррея.

«Гольф-клуб» стал его режиссерским дебютом. В 1981-м он исполнил роль Рассела Зиски в фильме «Добровольцы поневоле». К слову, в этой картине он работал вместе с Биллом Мюрреем и Айваном Райтманом. Роль Игона Спенглера тут же вывела Рэмиса на уровень звезд первого плана.

Пожалуй, его самой известной режиссерской работой является комедия «День сурка». После выхода «Охотников за привидениями» Рэмис продолжил работу не только в качестве режиссера и сценариста, но и актера. Он сыграл самовлюбленного финансиста в мелодраме «Бэби-бум», врача-оптимиста в романтическом фильме «Лучше не бывает», директора приемной комиссии в Стэндфордском университете в комедии «Страна чудаков».

В 2014 году актер, режиссер и сценарист скончался от аутоиммунного васкулита.

С 1989-го Рэмис был женат на актрисе Эрике Мэнн. У пары родились двое сыновей.

Эрни Хадсон — Уинстон Зеддмор

Зеддмор — единственный из охотников, не имеющий научную степень. Он присоединился к команде уже позже. Несмотря на это, в жизни актер окончил престижный государственный университет Уэйна. Позднее он поступил в докторантуру Миннесотского университета, однако обучение не завершил.

В кино Хадсон дебютировал в 1975 году. Правда, ему досталась роль прохожего. Его звездным часом стали «Охотники за привидениями».

Также на счету актера роли в таких фильмах, как триллер «Рука, качающая колыбель», неонуар «Ворон», криминальная драма «Дневники баскетболиста», комедия «Мисс Конгениальность» и вестерн «Скачки».

В 2024 году актер вновь вернулся к своему персонажу Уинстону Зеддмору, а также снялся в телесериале «Квантовый скачок».

Хадсон был женат дважды. С 1985 года он живет со второй женой. Всего у него четыре сына.

Сигурни Уивер — Дана

По известности с Биллом Мюрреем может поспорить только Сигурни Уивер, героини которой успели стать отдельным явлением поп-культуры. Актриса окончила престижный Йельский университет, также она изучала английскую литературу в Стэнфорде.

На большом экране Уивер впервые появилась в 1977 году в комедийной мелодраме Вуди Аллена «Энни Холл». Мировую славу актриса получила спустя всего два года, когда она исполнила роль Эллен Рипли в фильме Ридли Скотта «Чужой».

Смело можно сказать, что к моменту съемок «Охотников за привидениями» она была уже знаменитой актрисой. На счету Уивер большое количество известных фильмов, но среди последних особенно выделяется «Аватар», в котором она сыграла доктора Грейс Огустин.

В 2025 году с ней вышла картина «Ущелье», а на декабрь запланирована премьера «Аватар 3» с ее участием.

Уивер вышла замуж в 1984 году за режиссера Джима Симпсона. Спустя шесть лет у пары родилась дочь.

