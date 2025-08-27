«В конце огорода похоронили»: вернувшиеся в Россию куряне рассказали о жизни в плену ВСУ

Вернувшиеся в Россию куряне рассказали о жизни в плену ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинские боевики не обращали никакого внимания на больных пожилых людей.

Восемь оказавшихся в украинском плену жителей Суджанского района Курской области вернулись 28 августа домой и рассказали корреспонденту «Известий» Татьяне Симоненковой о пережитом ужасе.

Житель города Суджа Илья Белокрылов попал в засаду боевиков ВСУ, когда возвращался домой. Националисты расстреляли его машину с расстояния в десять метров.

«Четыре пули я получил и машину, как решето, сделали. Поехал за водичкой, и как раз этот разгар. <…> Один, который стрелял, пытался дострелить, а остальные не дали ему», — рассказал Белокрылов.

Жительнице деревни Леонидово Суджанского района Анне Капустиной приходилось выживать в доме с пробитой крышей. Она заколачивала окна железом, чтобы согреться. В доме был подвал, но, по словам мирной жительницы, из-за высокой влажности там можно было задохнуться, поэтому находиться в нем можно было не более нескольких часов.

«Мои родители умерли, мы их похоронили и уехали. <…> В конце огорода мы сделали им гроб и похоронили, доски у нас были. Таблички я написала фломастером», — рассказала Капустина.

Она уточнила, что боевики ВСУ хоть и обеспечивали мирных жителей непонятными таблетками, но должного медицинского ухода не оказывали. К тому же на больных пожилых людей попросту не обращали внимания.

Сейчас мирные жители приходят в себя и получают помощь медиков и близких людей.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои на территории региона длились около девяти месяцев. О завершении операции по освобождению региона президенту России Владимиру Путину доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. Он рассказал, что 26 апреля 2025 года российские военные вернули контроль над последним населенным пунктом — село Горналь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами РФ и мирными жителями Курской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX