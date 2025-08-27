Полянский обвинил Зеленского в попытках сорвать мирные переговоры по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Гарантии безопасности нужно предоставить как Киеву, так и Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими сторонниками стремится сделать мирные переговоры по украинскому конфликту невозможными. Такую позицию высказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

«Пока же мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры по украинскому кризису», — отметил он во время выступления перед представителями прессы.

К тому же он добавил, что гарантии безопасности следует предоставить как Киеву, так и Москве.

До этого, 24 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона рассчитывает на безуспешность попыток от стран Запада по препятствованию процессу урегулирования на Украине. Как он пояснил, западные страны стараются нарушить процесс, который президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп заложили в ходе встречи на Аляске.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский анонсировал переговоры с Турцией и Ближним Востоком. При этом он заявил, что подготовка к встречам проводится на высшем уровне.

