Что изменится для водителей с 1 сентября 2025: госпошлины, запрет на вождение и ТО

С 1 сентября в России вступят в силу важные нововведения для автомобилистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат

В начале осени в России вступят в силу важные нововведения для автомобилистов.

С началом осени в стране начнут действовать новые правила, касающиеся владельцев транспортных средств. Среди основных новшеств — увеличение госпошлин за оформление документов, обновленный список медицинских противопоказаний к вождению, изменения в правилах технического обслуживания машин, а также новые нормы проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, пишут «Известия».

Кто не сможет управлять автомобилем с осени

Согласно постановлению правительства РФ № 892, с 1 сентября вводится обновленный список медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. В перечень, помимо психических расстройств, добавлены и «общие расстройства психологического развития».

Это значит, что отныне лицам с диагнозами аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другими нарушениями взаимодействия с внешней средой запрещается садиться за руль.

Также термин «ахроматопсия» (неспособность различать цвета) заменен более широким определением — «аномалии цветового зрения». Такие особенности выявляются на медицинской комиссии. Не каждая из них станет основанием для отказа в получении прав.

Если водитель, к примеру, не распознает некоторые оттенки синего или серого — это не повод для запрета. Но при нарушениях восприятия красного и зеленого цвета окончательное решение будет зависеть от степени выявленного отклонения.

Медосвидетельствование на алкоголь: больше времени на проверку

Также с 1 сентября начинает действовать приказ Минздрава РФ № 262 от 29 апреля 2025 года, устанавливающий новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение. Ключевое изменение — увеличение интервала между двумя проверками выдыхаемого воздуха с 20 до 25 минут.

Если оба анализа показывают отсутствие алкоголя, но при этом у человека наблюдаются минимум три признака опьянения, назначается дополнительная проверка с помощью анализа мочи или крови.

Исследование крови проводится в тех случаях, когда сдача мочи невозможна из-за медицинских причин либо по заявлению самого проверяемого в течение получаса после направления.

Повышение госпошлин с 1 сентября 2025 года

Поправки в Налоговый кодекс РФ, вступающие в силу с 1 сентября, увеличивают размер ряда государственных пошлин, связанных с транспортными средствами. Так, оформление ПТС теперь будет стоить 1,2 тысячи рублей вместо прежних 800 рублей. За внесение изменений в ПТС нужно будет заплатить 525 рублей, ранее — 350.

Стоимость СТС составит 1,5 тысячи рублей в бумажном варианте и 4,5 тысячи — при получении в пластиковом формате. Цена водительского удостоверения возрастет до шести тысяч рублей. Регистрационные номера будут стоить три тысячи рублей вместо прежних двух тысяч.

Также увеличены пошлины за СБКТС (до 4,5 тысячи рублей) и разрешение на изменение конструкции автомобиля (до трех тысяч рублей). Вводятся новые сборы: за внесение данных в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты — 500 рублей, за выписку из реестра транспортных средств — 50 рублей.

Новые правила обслуживания и ремонта автомобилей

Обновленные правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей также начнут действовать с 1 сентября. Теперь договор с автосервисом можно будет заключить через сайт или мобильное приложение.

При этом из обязательных условий договора убрали необходимость указывать стоимость автомобиля, согласованную сторонами. Также отменена обязанность иметь книгу жалоб и предложений.

Ранее сервис был обязан при утрате автомобиля или запчастей либо заменить их в течение трех дней, либо выплатить их стоимость в двойном размере. Теперь ущерб, причиненный потребителю в результате недостатков оказанных услуг, подлежит полному возмещению согласно законодательству РФ.

Убытки компенсируются сверх возможной неустойки, предусмотренной законом «О защите прав потребителей» или договором.

Обязательная маркировка смазочных материалов

С сентября 2025 года смазочные материалы и специальные жидкости для автомобилей подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». Все производители, импортеры и продавцы обязаны пройти регистрацию в соответствующей государственной системе.

Остатки продукции, ввезенные или произведенные до этой даты, необходимо промаркировать до 31 октября. Продажа и вывод из оборота немаркированной продукции разрешены только до конца осени.

Изменения в законах, которые вступят в силу позже

В июле были приняты поправки в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», касающиеся медицинских справок водителей. Нововведения предусматривают, что в случае выявления заболевания, запрещающего или ограничивающего вождение, медработники обязаны сообщить об этом водителю и внести данные в общую базу, доступ к которой получат сотрудники МВД.

Несмотря на сообщения в СМИ о том, что эти изменения вступят в силу с сентября, Минздрав 21 августа разъяснил: новые нормы начнут действовать только с 1 марта 2027 года. К этому сроку планируется подготовить все необходимые подзаконные документы.

Также с сентября предполагалось начать обучение в автошколах по новым программам: ввести дистанционный формат занятий и разрешить обучение в автопарках. Однако, поскольку новые программы пока не утверждены, действующий порядок останется прежним минимум на полгода.

