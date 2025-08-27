Расчет FPV-дронов уничтожил блиндаж с боевиками ВСУ в Запорожской области

Расчет FPV-дронов уничтожил замаскированный блиндаж с боевиками ВСУ.

Расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил блиндаж ВСУ в Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Во время проведения воздушной разведки операторы дронов зафиксировали замаскированное фортификационное сооружение противника, которое, предположительно, служило укрытием для боевиков. Наши бойцы применили FPV-дрон с боевой частью по выявленной цели.

Прямая атака привела к полному разрушению блиндажа и ликвидации находившихся внутри боевиков ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

