Вертолет Ми-28НМ нанес ракетный удар по позициям ВСУ.

Ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» нанес удар по живой силе и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен с помощью авиационных ракет по заранее установленным координатам целей. Согласно докладу авиановодчика, цель была успешно уничтожена.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

