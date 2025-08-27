«Дыра в бюджете»: жители сотни домов не могут дождаться капремонта в Свердловской области

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Прокуратура уже обратила внимание на переносы сроков работ.

В Свердловской области усилиями десятков чиновников не получилось сверстать всего лишь один региональный бюджет. В результате тысячи жителей сидят в полуразрушенных домах без капитального ремонта, ведь на него просто нет денег. А вот куда они делись — попытался выяснить корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Пожалуйста, я прошу вас покинуть помещение», — сказал охранник административного здания.

Такую реакцию у охранника вызвало наше появление в административном здании. Мы пришли к чиновникам Свердловской области спросить, когда будут капитально ремонтировать дома.

Капремонта в Свердловской области ждут сотни домов. В этом верхние квартиры начинает затапливать, когда на улице дождь. Постройка 1936 года, и крыша превратилась в решето. Из-за этого люди вынуждены накрывать пол пленкой, ставить емкости и ждать милости от чиновников.

«Ждать капитального ремонта в 2027–2029 году», — рассказала жительница Нижнего Тагила Олеся Богатова.

И это только на бумаге. В Нижнем Тагиле ни в этом, ни в следующем году ни один дом не отремонтируют из-за отрицательного баланса в так называемом «общем котле». Там финансовая дыра в миллиард рублей.

«Вина в настоящий момент чиновников все-таки в нецелевом или неэффективном использовании средств, а также неспособности выстроить прозрачную работу в управленческой системе капитального ремонта», — говорит преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Кубасова.

Работу с домами в регионе выстраивают местные администрации, которые формируют для работ список МКД, а исполняет программу Фонд капитального ремонта. Его руководитель признает на камеру ошибку в планировании программы.

«Несбалансированность программы была, какие-то виды работ нужно было разбить по годам. Допустим, на 2025-й поставить, где-то на 2037-й, где-то на 2026-й. Они были поставлены в комплексе на один период», — говорит гендиректор Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов.

В результате программа капремонта перекраивается властями — некоторые дома исключают, а какие-то и вовсе переносят почти на 20 лет. На сроки обратила внимание прокуратура. Вот официальный ответ на запрос «Известий».

«Принятие 86 актов прокурорского реагирования в сфере капитального ремонта домов способствовало организации ремонта более 100 многоквартирных домов, восстановлению прав 1,5 тысячи граждан».

Капитальный ремонт этого дома-памятника в центре Екатеринбурга поставили на начало 2040-х, но летом прокуратура пресекла самодеятельность чиновников. Дом нуждается в срочном ремонте.

После дождей на чердаке прохудилось перекрытие. Вот здесь они могут поломаться пополам. А в этой части бревна ходят ходуном, можно даже почувствовать, они уже превращаются в труху.

А зимой крыша рухнула под тяжестью снега. Михаил, житель дома, отремонтировал кровлю за свой счет. Чиновники подали на него в суд, потому что он не согласовал работы в доме-памятнике. Но как жить, если нет крыши над головой?

«Латать уже было нечего, балки сгнили из-за того, что вовремя не был сделан капремонт», — рассказал он.

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом новые коммуникации, кровлю и обновленный фасад жители должны были увидеть еще два года назад, но чиновники тоже перенесли сроки. Кирпичная кладка стены в любой момент может рухнуть.

Коммуникации в доме тоже ветхие, но чиновники на это не обращают внимание. Когда прошлой осенью лопнула труба отопления, жители сами скинулись на ее замену. Мы спросили об этом чиновников, а еще про квартиру с дырявой крышей. Реакция последовала.

«Там с крышей проблема, надо чтобы прокуратура приняла решение по этому дому, иначе мы там ничего не сделаем», — сказал в ходе телефонного разговора гендиректор Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов.

Ответственные лица приехали, рабочие наспех заделали крышу монтажной пеной, но вся работа до первых проливных дождей. Впереди осень. Капремонта продолжают ждать.

