Полянский: Россию держат в неведении по ситуации с «Северными потоками»

Наши неоднократные попытки обратиться к Германии, Швеции и Дании, которые занимаются расследованием теракта, закончились отписками.

Россия недовольна ходом расследования по делу о «Северных потоках». Об этом заявил Дмитрий Полянский перед заседанием Совета безопасности ООН.

Первый заместитель постоянного представителя России подчеркнул, что нашу страну, по сути, держат в неведении относительно расследования терактов. Наши неоднократные попытки обратиться к Германии, Швеции и Дании, которые занимаются этим делом, закончились отписками. Официальные же заявления не выдерживают критики.

«Нас просят поверить в то, что группа любителей-дайверов была способна установить взрывное устройство на глубине 80 метров в центре Балтийского моря, каждый сантиметр которого контролируется странами-членами НАТО. И при этом никто об этом не знал и никто этим людям не помогал. Это, скорее, сюжет для голливудского фильма, но никак не для реальной жизни», — сказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В нашем постпредстве отмечают — без прогресса в расследовании не исключены подобные теракты и в других частях света. Что же касается гарантий безопасности для Украины, то при их обсуждении нужно говорить и о гарантиях безопасности для России. Без этого не будет спокойно и самой Европе.

Формулы же, которые мы слышим сейчас, не имеют к этому никакого отношения. Запад обсуждает лишь присутствие войск НАТО на оставшейся территории Украины.

