Не взял трубку: Трамп четыре раза пытался дозвониться до Моди, но тот не ответил

Моди четыре раза не ответил на звонок Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Американского лидера теперь не жалуют в Индии. Причина — его заявления о Пакистане о повышении пошлин.

Президент США Дональд Трамп на протяжении последних недель четыре раза пытался дозвониться премьер-министру Индии Нарендре Моди, однако индийский лидер отказывался выходить на связь. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

«Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным», — отмечают авторы издания.

По их мнению, нежелание индийского премьера говорить с Трампом по телефону связано с недовольством действиями американского президента.

Газета напоминает, что Трамп ранее шокировал Индию резкими заявлениями и повышением экспортных пошлин на 25%, а также называл индийскую экономику «мертвой». Кроме того, он открыто заявлял о желании укреплять сотрудничество с Пакистаном, что вызвало негативную реакцию в Нью-Дели.

Переговоры между США и Индией о масштабном торговом соглашении стартовали в феврале 2023 года после визита Моди в Вашингтон. Стороны обсуждали удвоение товарооборота до 500 млрд долларов к 2030 году. Однако визит американской делегации в Индию для шестого раунда переговоров, запланированный на 25 августа, был отменен.

Напряженность усугубилась после решения США увеличить пошлины на импорт индийских товаров с 6 августа. Новые тарифы в размере 50% связаны с покупками Индией российской нефти и военной техники. Индийский МИД в ответ назвал претензии Вашингтона и ЕС необоснованными. Пошлины должны вступить в силу 27 августа.

