Генпрокуратура попросила изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино»

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

В Тверской районный суд Москвы направлен иск с требованием признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых.

Генеральная прокуратура России направила иск в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых, а также обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). Об этом сообщает РИА Новости.

«Оно (объединение. — Прим.ред.) основывается на общих идеологических и имущественных интересах, имеющих ярко выраженный антироссийский характер. Функционирование противоправной группы в основном осуществляется за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и др.)», — говорится в иске.

По данным прокуратуры, Николай Штенгелов, гражданин Украины, владеет сельхозпредприятиями на территории этой страны и оказывал финансовую поддержку националистическим батальонам, а также создал военизированное подразделение, которое стало базой для запрещенных в РФ террористических формирований «Азов», «Айдар», «Днепр-1»*. Его сын Денис, гражданин Австралии, является бенефициаром европейских компаний и поставлял продовольствие вооруженным силам Украины.

Ключевым источником дохода семьи, как установила Генпрокуратура, является группа компаний «КДВ», выпускающая более 700 видов продукции под 40 брендами, включая «Яшкино», «Кириешки», «Бабкины семечки». В структуру холдинга входят 10 фабрик в различных регионах России, а товары продаются и в США, и в странах Евросоюза.

По оценке ведомства, капитализация корпорации составляет около 497 млрд рублей, годовая выручка достигает 756 млрд рублей, а чистая прибыль — 139 млрд рублей. С 2022 года за рубеж было выведено свыше 21 млрд рублей, направленных на поддержку экономик США и Австралии, которые являются ключевыми поставщиками вооружений для Украины.

В иске указывается, что акции АО «Кондитерус Ком» должны быть обращены в доход государства, а деятельность объединения Штенгеловых — запрещена на территории России. В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит арестовать акции и имущество группы компаний.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.