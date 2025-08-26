Повысить туристический поток: Таиланд запускает акцию с бесплатными рейсами

Фото: EPA/ТАСС

Бюджет — 20 миллионов долларов.

Правительство Таиланда запускает новую инициативу, направленную на стимулирование туристического потока в менее посещаемые регионы страны. В рамках программы иностранным гостям, в том числе туристам из России, предложат бесплатные билеты на внутренние авиарейсы. Целью проекта является не только распределение туристов за пределы популярных центров вроде Бангкока и Пхукета, но и поддержка экономического развития провинций, уточняет Турпром.

На реализацию инициативы планируется выделить 700 миллионов бат, что соответствует примерно 20 миллионам долларов США. По расчетам властей, прямой экономический эффект от программы может составить 8,81 миллиарда батов (около 250 миллионов долларов), а совокупный эффект с учетом сопутствующих расходов туристов способен достичь 21,8 миллиарда батов (примерно 620 миллионов долларов).

Министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тиентонг сообщил, что проект будет обсуждаться на заседании кабинета министров уже на следующей неделе. Программа рассчитана на период с августа по декабрь текущего года и предполагает субсидирование внутренних перелетов в размере 1 750 бат за билет. Это позволит туристам не только посетить известные курортные зоны, но и отправиться к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО и другим уникальным, но пока малопопулярным достопримечательностям.

Инициатива получила название «Купи международный билет — лети бесплатно по Таиланду» и будет реализована при поддержке шести национальных авиаперевозчиков, включая Thai AirAsia, Bangkok Airways и Thai Airways. Согласно условиям программы, иностранные путешественники, приобретшие билеты в Таиланд через официальные сайты авиакомпаний или аккредитованных агентов, смогут получить право на два бесплатных внутренних рейса с нормой провоза багажа до 20 килограммов.

